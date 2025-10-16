व्हिडिओ | Videos

Kolhapur Gokul News: गाई-म्हशी घेऊन दूध संस्थाचालक गोकुळ कार्यालयावर धडकले | Sakal News

Kolhapur Gokul दूध संस्थेवर डीबेंचरच्या मुद्द्यावरून तणावपूर्ण मोर्चा; हजारो संस्थाचालक गाई-म्हशी घेऊन कार्यालयावर धडकले, पोलिसांसह झटापट, विरोधी गटाच्या संचालिका शौमिका महाडिक सहभागी..

कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संस्थेवर आज मोठा मोर्चा झाला. हजारो संस्थाचालक गाई-म्हशी घेऊन कार्यालयावर धडकले, पोलिसांनीही तिथे हस्तक्षेप केला. विरोधी गटाच्या संचालिका शौमिका महाडिक देखील मोर्च्यात सहभागी होत्या. डीबेंचरच्या मुद्द्यावरून वातावरण तणावपूर्ण बनले, कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली. या मोर्च्यामुळे गोकुळच्या कार्यालयाच्या सभास्थळी सुरक्षा वाढवावी लागली.

Kolhapur
