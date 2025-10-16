व्हिडिओ | Videos

Kolhapur Gokul Morcha: Shaumika Mahadikनी सत्ताधारी संचालकांना खडसावलं | Sakal News

Kolhapurमध्ये डिबेंचर रक्कम कपात झाल्यानंतर आक्रमक झालेल्या संस्थाचालकांनी गोकुळवर मोर्चा काढला; शौमिका महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो कार्यकर्ते सहभागी, पोलिसांशी झटापटही झाली..

कोल्हापूरमधील गोकुळवर आज मोठा मोर्चा काढला गेला, ज्यामध्ये हजारो संस्थाचालक सहभागी झाले. मोर्च्याचे नेतृत्व गोकुळच्या संचालिका शौमिका महाडिक यांनी केले. ही घटना डिबेंचरची रक्कम कपात केल्यानंतर उद्भवलेल्या संतप्तीचा परिणाम मानला जात आहे. मोर्च्यात सहभागी कार्यकर्त्यांनी जनावरेही आणले होते, ज्यामुळे पोलिसांनी जनावरे हटवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये जोरदार झटापट झाली. संस्थाचालकांनी आपल्या हक्कांसाठी आणि गोकुळवर होणाऱ्या धोरणांविरुद्ध आवाज उठवताना मोठ्या संख्येने मोर्च्यात सहभाग नोंदवला.

