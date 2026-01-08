व्हिडिओ | Videos

Kolhapur Politics: Banti Patil vs Munna Mahadik संघर्ष शिगेला, BJP vs Congress राजकारण तापलं | Sakal News

Kolhapur महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामुळे राजकीय वातावरण तापलं; ही लढत भाजपचे खासदार धनंजय महाडिक विरुद्ध काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्यातील प्रतिष्ठेची असल्याचे चित्र स्पष्ट..

कोल्हापूर महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. याला कारण ठरलंय काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचं प्रकाशन. मात्र, प्रत्यक्षात ही निवडणूक भाजपचे खासदार धनंजय महाडिक आणि काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्यातील प्रतिष्ठेची लढत ठरत असल्याचं चित्र उभरत आहे. जाहीरनाम्याभोवती सुरू झालेलं राजकीय वातावरण आता दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमधील सत्तासमीकरणांच्या चढाओढीत बदलताना दिसत आहे. स्थानिक पातळीपासून ते राज्याच्या राजकीय वर्तुळातही या संघर्षाची चर्चा रंगली आहे. महापालिका निवडणूक केवळ विकासाच्या मुद्द्यांपुरती मर्यादित न राहता, या दोन प्रभावी नेत्यांच्या भविष्यातील राजकीय वजनावरही थेट परिणाम करणार असल्याचं राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.

