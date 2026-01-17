व्हिडिओ | Videos

Kolhapur Mahapalika: Satej Patil टफ फाईट दिली, पण ज्यांना पाडण्यासाठी प्रयत्न केले तेच विजयी झाले | Sakal News

Kolhapur Mahapalika Result: कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत महायुतीची एकजूट तर काँग्रेसचे सतेज (बंटी) पाटील एकटे रणांगणात; जवळच्या मंडळींचा हात सुटल्याने कोल्हापूरची महापालिका हातातून गेली..

महापालिकेचा निकाल लागला. काही महापालिका सोडल्या तर अनेक ठिकाणाचं चित्र हे स्पष्ट होतं आणि यातचं सगळ्यांच लक्ष लागलं होतं कोल्हापूरच्या महापालिकेकडे. कारण अख्ख्या महाराष्ट्रात फक्त कोल्हापूरातच महायुती एकत्र होती आणि या अख्ख्या महायुतीविरोधात काँग्रेस सतेज पाटील म्हणजेच बंटी पाटील एकट्यानं लढत होते. पाटील एकट्यानं भिडले पणजवळच्या एका माणसांना सोडलेली साथ धोक्याची ठरली आणि कोल्हापूरची महापालिका बंटी पाटलांच्या हातून गेली नेमकं तिथे काय घडलं पाहूयात व्हिडीओच्या माध्यमातून..

