Kolhapur Municipal Election साठी Banti Patil उतरले रस्त्यावर, बसमधून प्रवास | Munna Mahadik | Sakal News

Kolhapur News: कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आमदार सतेज पाटील यांचा जनसंपर्काचा अनोखा उपक्रम; केएमटी बसने प्रवास करत नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या, बसेस वाढवणार आणि महिलांसाठी मोफत प्रवासासह ‘पिंक बसेस’ सुरू करण्याची घोषणा..

कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत प्रचाराला वेग आला असून काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी केएमटी बसमधून प्रवास करून नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. बसेसची संख्या अपुरी असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी बसेस वाढवण्याचे आश्वासन दिले तसेच महिलांसाठी मोफत प्रवास आणि पिंक बसेस सुरू करण्याचेही जाहीर केले.

