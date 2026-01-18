Kolhapur Mahapalika Nikal नंतर Shivaji Peth मध्ये तुफान राडा, दगडफेक करत मारहाण | Video Viral | Sakal News
महापालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर शिवाजी पेठ परिसरात सोमवारी रात्री दोन गटांमध्ये तुफान राडा झाला. बोंद्रे आणि खराडे गटांमध्ये दगडफेक, मारहाण आणि तोडफोड झाल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेत माजी महापौर सई खराडे यांच्यासह पाच जण गंभीररीत्या जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तर कोल्हापूर शहरातील दोन घरांचे आणि चार वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी अजित दळवी, उत्तम तिबिले, पृथ्वीराज सरनाईक, सत्यजित दळवी, आदित्य दळवी यांच्यासह अनोळखी ४० ते ५० जणांविरोधात जुना राजवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. निवडणूक निकालानंतर घडलेला हा प्रकार राजकीय गटबाजीच्या पार्श्वभूमीवर झाल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली. दरम्यान, काल रात्री झालेल्या या हल्ल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून नागरिकांमध्ये चर्चा रंगली आहे. पुढील तपास जुना राजवाडा पोलीस ठाण्याचे पथक करत आहे.
