Kolhapur News: एसटी चालकाला काठीने मारहाण, कंडक्टरलाही धक्काबुक्की | Video Viral | Sakal News

पन्हाळा तालुक्यातील भाचरवाडी येथे एसटी कर्मचाऱ्यांना मारहाण आणि धक्काबुक्की करण्याची घटना समोर आली आहे. अरुंद रस्त्यावर एसटी आणि स्कूल बस चालक रस्त्यात बस उभी करून वेळकाढूपणा करत असल्याच्या रागातून दुचाकीस्वार विनायक विष्णू रेडकर यांनी संतापाच्या भरात एसटी चालक कुलदिप हिरवे यांना शिवीगाळ करत काठीने मारहाण केली. त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एसटी वाहक दिनकर पाटील यांनाही धक्काबुक्की करण्यात आली. या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, प्रकरणाबाबत पन्हाळा पोलीस ठाण्यात विनायक रेडकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेमुळे प्रवासी आणि स्थानिकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे.