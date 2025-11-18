Samarjit Ghatge Vs Hasan Mushrif: कट्टर विरोधकांची कशी झाली युती?, कोल्हापुरात चाललंय काय? | Sakal News

राजकारणात कायमस्वरूपी मित्र किंवा शत्रू नसतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या विरोधात राजकारण करणारे शाहू ग्रुपचे समरजीत घाटगे आता अनपेक्षितपणे मुश्रीफ यांच्या गटासोबत आले आहेत. कागल नगरपरिषद निवडणुकीत दोन्ही गटांनी एकत्र येत युती जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे, मागील काळात दोन्ही बाजूंचे संबंध तणावपूर्ण होते, त्यामुळे ही राजकीय चलाखी अनेकांसाठी आश्चर्यकारक ठरली आहे. मंगळवारी समरजीत घाटगे आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत या नव्या गठबंधनाबाबत अधिक तपशील मांडले जाणार आहेत. स्वतः मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही युती अधिकृत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पूरा राजकीय उलटफेर आणि त्यामागील कारणं जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.