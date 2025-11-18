व्हिडिओ | Videos

Samarjit Ghatge Vs Hasan Mushrif: कट्टर विरोधकांची कशी झाली युती?, कोल्हापुरात चाललंय काय? | Sakal News

Kagal च्या राजकारणात भूचाल: हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगे यांची अनपेक्षित युती, वर्षानुवर्षांच्या वैरानंतर एकाच मंचावर येत नगरपालिका निवडणुकीत टाकला मोठा डाव..

राजकारणात कायमस्वरूपी मित्र किंवा शत्रू नसतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या विरोधात राजकारण करणारे शाहू ग्रुपचे समरजीत घाटगे आता अनपेक्षितपणे मुश्रीफ यांच्या गटासोबत आले आहेत. कागल नगरपरिषद निवडणुकीत दोन्ही गटांनी एकत्र येत युती जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे, मागील काळात दोन्ही बाजूंचे संबंध तणावपूर्ण होते, त्यामुळे ही राजकीय चलाखी अनेकांसाठी आश्चर्यकारक ठरली आहे. मंगळवारी समरजीत घाटगे आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत या नव्या गठबंधनाबाबत अधिक तपशील मांडले जाणार आहेत. स्वतः मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही युती अधिकृत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पूरा राजकीय उलटफेर आणि त्यामागील कारणं जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा.

