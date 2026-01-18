व्हिडिओ | Videos

Kolhapur News: गोकुळच्या माजी अध्यक्षाचा मुलगा शिंदेंच्या पक्षात प्रवेश | Vishwas Narayan Patil | Sakal News

Kolhapur News: कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठा भूकंप; गोकुळ दूध संघाचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील उर्फ आबाजींसह काँग्रेसचे अनेक नेते-कार्यकर्ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश, गोकुळ राजकारणात नरके गट अधिक मजबूत..

कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाल्याचे चित्र दिसत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत काँग्रेससह विविध पक्षातील अनेक नेते व कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत (शिंदे गट) जाहीर प्रवेश केला आहे. या प्रवेश सोहळ्यास आमदार चंद्रदीप नरके यांचीही उपस्थिती होती. गोकुळ दूध संघाचे माजी अध्यक्ष आणि जिल्ह्यातील प्रभावी नेता विश्वास पाटील (आबाजी) यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यांच्यासह सचिन पाटील, बुद्धीराज पाटील, अनिल सोलापूरे यांच्यासह तब्बल 38 जणांनी पक्षात दाखल होत मोठा राजकीय संदेश दिला आहे. प्रवेशानंतर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, 'आबाजींचा अनुभव, कार्यकौशल्य आणि संघटन कौशल्यामुळे शिवसेना अधिक भक्कम होईल.' तसेच गोकुळ दूध संघाच्या राजकारणात नरके गट अधिक मजबूत झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रवेशामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांवर दूरगामी परिणाम दिसून येण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. कोल्हापूरच्या राजकारणातील हा बदल काँग्रेससाठी मोठा धक्का मानला जात असून पुढील काळात नवीन समीकरणे तयार होण्याची चिन्हे आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Kolhapur
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics
Sakal Newspaper Ranking

Related Stories

No stories found.