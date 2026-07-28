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surekha nyare case: माजी महिला सरपंच हत्या प्रकरणाची संपूर्ण कहाणी,कोल्हापुरात नेमकं काय घडलं?

सुरेखा न्यारे हत्या प्रकरणाने कोल्हापुरात खळबळ उडाली आहे. शाहूवाडीतील माजी महिला सरपंचाच्या हत्येचा थरारक उलगडा जाणून घ्या.

कोल्हापूरच्या शाहूवाडी तालुक्यात माजी महिला सरपंच सुरेखा न्यारे यांच्या हत्येने खळबळ उडाली आहे. लग्नाच्या आग्रहातून हत्या केल्याचा आरोप असून, मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच आरोपीच्या भाच्याने पोलिसांना फोन केला. त्यानंतर या थरारक हत्याकांडाचा संपूर्ण कट उघडकीस आला. नेमकं काय घडलं? पाहा या रिपोर्टमध्ये.

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