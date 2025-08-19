व्हिडिओ | Videos

Kolhapur Gokul News: Hasan Mushrif यांची गोची, Banti Patil काय करणार? | Munna Mahadik | Sakal K1

Kolhapur News: कोल्हापूरमध्ये निवडणुकांचा हंगाम रंगणार! पावसाळ्यानंतर जिल्हा परिषद, नगरपालिका व दोन नगरपंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबरअखेर; फेब्रुवारीत महापालिकेचा रणसंग्राम आणि एप्रिलमध्ये गोकुळ दूध संघाची लढत, सत्ताधाऱ्यांची रणनीतीला सुरुवात..

पावसाळा संपल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात निवडणुकांचा हंगाम रंगणार आहे. जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि दोन नगरपंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबर अखेरपर्यंत पार पडणार असून, त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकांच्या निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे. इतकंच नव्हे तर, जिल्ह्यातील महत्वाचा समजला जाणारा गोकुळ दूध संघाचा निवडणूक रणांगण एप्रिल महिन्यात गाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी आत्तापासूनच आगामी निवडणुकांसाठी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे.

