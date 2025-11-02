Pune News: कोरेगाव पार्क परिसरात अपघाताचा भयंकर सीसीटीव्ही व्हायरल, सगळेच हादरले | Sakal News

व्हिडिओ | Videos

पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील बंडगार्डन मेट्रो स्टेशनजवळ पहाटे भीषण अपघात झाला. वेगात असलेली कार नियंत्रण सुटून रस्त्यालगतच्या संरक्षक भिंतीवर आदळली. या दुर्घटनेत ऋतिक भंडारे आणि यश भंडारे यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिसरा युवक गंभीर जखमी आहे. त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. अपघाताचा सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्याने पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. वाहनाचा वेग, मद्यप्राशनाचा संभव आणि तांत्रिक तपासणी सुरू असून कोरेगाव पार्क पोलीस स्टेशन याची सखोल चौकशी करत आहे.

