Walmik Karad चे Eknath Shinde पदाधिकाऱ्यांसोबत लागेबांधे | Kundalik Khande | Anil Jagtap | Parli | Sakal News

Thackeray गटात धडाकेबाज प्रवेश केल्यानंतर कुंडलिक खांडे यांची जोरदार आरोपांची सरबत्ती; शिंदे गटातील अनिल जगताप व व्यंकटेश शिंदे यांच्यावर वाल्मिक कराडशी निकटसंबंध आणि ‘जगमित्र’ कार्यालयातील गुप्त बैठकींचा खळबळजनक दावा..

शिवसेना शिंदे गटाचे माजी जिल्हाप्रमुख कुंडलिक खांडे यांनी नुकताच ठाकरे गटात प्रवेश करताच मोठी खळबळ उडवली आहे. पक्षप्रवेशानंतर त्यांनी थेट एकनाथ शिंदे गटातील दोन वरिष्ठ नेत्यांवर जिल्हाप्रमुख अनिल जगताप आणि परळीचे तालुकाप्रमुख व्यंकटेश शिंदे, गंभीर आरोपांची सरबत्ती केली. खांडेंनी आरोप केला की, या दोन्ही नेत्यांचे वाल्मिक कराड यांच्याशी निकटसंबंध आहेत. एवढेच नव्हे, तर स्वतःला राजकीय डावात अडकवण्यासाठी परळीतील ‘जगमित्र’ कार्यालयात गुप्त बैठका घेण्यात आल्या, असा खळबळजनक दावा त्यांनी केला आहे. या आरोपांमुळे परळी तालुक्यातील तसेच जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

