Dhairyasheel Mohite Patil यांच्यावर Solapur चे Walmik Karad असल्याचा गंभीर आरोप, काय घडलं? | Sakal News

Anna Dhane On Dhairyasheel Mohite Patil: माढा तालुक्यातील कुर्डू गावातील अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणाला नवी कलाटणी; गुन्हा दाखल असलेले माजी सरपंच अण्णा ढाणे यांचा गंभीर आरोप, माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील हे सोलापूरचे वाल्मीक कराड..

माढा तालुक्यातील कुर्डू गावातील अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणाला आता नवी कलाटणी मिळाली आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेले गावचे माजी सरपंच अण्णा ढाणे यांनी थेट माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. धैर्यशील मोहिते पाटील हे सोलापूर जिल्ह्याचे वाल्मीक कराड आहेत, अकलूजमध्ये त्यांनी तब्बल १५ ते १७ खून केल्याचा दावा अण्णा ढाणे यांनी केला. इतकंच नव्हे तर माझ्या मित्राचा खूनही त्यांनी सुपारी देऊन घडवून आणल्याचा गंभीर आरोप ढाणे यांनी केला आहे.

solapur city
Solapur

