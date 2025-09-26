व्हिडिओ | Videos

Latur News: उभं पिक पाण्यात, पाणी बळीराजाच्या डोळ्यात | Sakal News

Latur जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतकरी संकटात; रामेश्वर येथे ३ एकर सोयाबीन पिकं पाण्यात बुडाल्याने नुकसानीला सुरुवात, हातातला घास गेला, शेतकऱ्यांच्या समोर जगायचं प्रश्न उभं..

लातूर जिल्ह्यातील अनेक भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची अवस्था चिंतेची झाली आहे. विशेषतः नदीकाठची पिके अजूनही पाण्यात बुडालेली आहेत. लातूरच्या रामेश्वर येथील ३ एकर सोयाबीन पीक पाण्यात सापडल्यामुळे नुकसानीला सुरुवात झाली आहे. हाता-तोंडाशी आलेला अन्नधान्याचा घास पाण्यात गेलेल्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे जगण्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे. या परिस्थितीचा थेट आढावा आमचे प्रतिनिधी संदीप भोसले यांनी शेतामधून घेतला आहे.

