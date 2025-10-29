व्हिडिओ | Videos

Marathwada Rain News: तयार सोयाबीन मुसळधार पावसात कागदासारखं वाहून गेलं | Latur Farmer Video | Sakal News

Latur जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने हाहाकार; रेनापुर तालुक्यात ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे रेना नदीत वाहून गेल्या शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनच्या गंजी, गरसुळी येथील शेतकरी सुरेश चव्हाण यांचं पाच एकरवरील सोयाबीन पाण्यात; “दिवाळी अंधारात गेली, आता सोयाबीन पाण्यात… जगायचं कसं?” असा शेतकऱ्याचा टाहो..

लातूर जिल्ह्यात मध्यरात्रीपासून मुसळधार पावसाने हजेरी लावली असून अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. विशेषतः रेनापूर तालुक्यात ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. रेनापुर तालुक्यातील रेना नदीला पूर आला असून शेतकऱ्यांनी काढून ठेवलेल्या सोयाबीनच्या गंजी नदीच्या पाण्यात वाहून गेल्या आहेत. गरसुळी गावातील शेतकरी सुरेश चव्हाण यांच्या पाच एकर क्षेत्रातील काढून ठेवलेले सोयाबीनचे ढीग पाण्यात गेल्याने त्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे. 'सरकारने मदत जाहीर केली, पण अद्याप एक रुपयाही हातात आलेला नाही. दिवाळी अंधारात गेली आणि आता काढलेलं पीकही पाण्यात गेलं… जगायचं तरी कसं?' अशा शब्दांत चव्हाण यांनी संताप व्यक्त करत टाहो फोडला. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा पंचनामा तातडीने करून योग्य ती मदत मिळावी, अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

