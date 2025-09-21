व्हिडिओ | Videos

Anmol Kevate Case Updates: आधी 'मै हू डॉन', गाण्यावर नाचला, नंतर चौघांनी घात केला, व्हिडीओ व्हायरल | Sakal News

Latur-Solapur महामार्गावर दारूच्या नशेत सराईत गुन्हेगाराने जीपने चारचाकी गाडीला कट; गाडी मागे वळवल्यानंतर शिवीगाळ-वादावादी हाणामारीत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्याचा गळा आणि छातीवर वार होऊन मृत्यू..

लातूर-सोलापूर महामार्गावर घडलेल्या घटनेत एका सराईत गुन्हेगाराने दारूच्या नशेत जीपने चारचाकी गाडीला कट मारला. हा प्रकार पाहून चालकाने गाडी मागे वळवली, मात्र त्यानंतर शिवीगाळ आणि वादावादी परिस्थिती निर्माण झाली. या हाणामारीत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्याच्या गळ्यावर आणि छातीत गंभीर वार झाले, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. घटनेच्या हल्ल्यापूर्वीचा व्हिडीओ आता समोर आला असून, पाहा नेमकं काय घडलं...

