Anmol Kevate Case: ते एक कारण, थेट पवारांच्या कार्यकर्त्यांच्या जीवावर बेतला! काय घडलं? | Sharad Pawar | Sakal News

लातूर-सोलापूर महामार्गावर दारूच्या नशेत सराईत गुन्हेगाराची जीप चारचाकीला कट; वाद वाढला, शिवीगाळ-हाणामारीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कार्यकर्त्याच्या गळ्यावर-छातीवर वार करून खून..

लातूर-सोलापूर महामार्गावर दारूच्या नशेत असलेल्या एका सराईत गुन्हेगाराने जीपने चारचाकी वाहनाला कट दिला. त्यावरून वाद निर्माण झाला. गुन्हेगाराने गाडी माघारी फिरवून “एवढी हिंमत कशी काय?” असा प्रश्न करत शिवीगाळ व वाद घातला. त्यानंतर झालेल्या हाणामारीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कार्यकर्त्यावर गळा व छातीवर गंभीर वार करण्यात आले. या हल्ल्यात कार्यकर्त्याचा जागीच मृत्यू झाला. नेमकी घटना कुठे घडली आणि वादाची सुरुवात कशी झाली हे पाहण्यासाठी व्हिडीओ समोर आला आहे.

