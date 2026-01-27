व्हिडिओ | Videos

Latur ZP Election: Anjana Chaudhary काँग्रेसकडून उमेदवारी, हळदी कुंकवाला जाताच अपहरण, राजकारण तापलं! | Sakal News

Latur News: जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत लातूरात ‘हाय व्होल्टेज ड्रामा’ हळदीकुकूंच्या कार्यक्रमाला गेलेल्या काँग्रेस उमेदवार अचानक बेपत्ता, किडनॅपची तक्रार; काही वेळातच २० गाड्यांच्या ताफ्यासह हजर होत उमेदवारी अर्ज मागे, राजकारण ढवळून निघालं..

नगरपरिषद, पालिका आणि महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर राज्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. पक्षांकडून युतीच्या बैठका आणि उमेदवारांकडून प्रचाराचा धडाका सुरु आहे. पण अशात लातुरात 'हाय व्होल्टेज ड्रामा' पहायला मिळाल्या हळदी कुकुंवाच्या कार्यक्रमाला गेलेल्या काँग्रेसच्या उमेदवार अचानक गायब झाल्या. किडनॅप झाल्याची तक्रार झाली. पण काही वेळनंतर त्या आल्या थेट २० गाड्यांचा ताफा घेऊन आणि उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. या सगळ्या ड्राम्यानं लातूरातलं राजकारण चांगलंच ढवळून निघालं. नेमकं काय घडलं पाहूयात..

Latur
