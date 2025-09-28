व्हिडिओ | Videos

Laxman Hake यांच्याकडून हल्लेखोरांचे फोटो आले समोर, नेमके कोण? | Sakal News

Laxman Hake News: अहिल्यानगर-दैत्यनांदूर येथे सभेसाठी जात असताना ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या गाडीवर अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला; ६ आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल, ३ जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि आरोपींचे फोटो लक्ष्मण हाके यांनी सार्वजनिक केले..

अहिल्यानगर येथील दैत्यनांदूर येथे सभेसाठी जात असताना ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या गाडीवर अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला केला. याप्रकरणी सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी यापैकी तीन जणांना ताब्यात घेतले आहे. तसेच, लक्ष्मण हाके यांनी या आरोपींचे फोटो सार्वजनिक केले आहेत. कोण आहेत हे आरोपी पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

