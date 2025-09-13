व्हिडिओ | Videos

Beed News: Laxman Hake यांनी थोपटले दंड | Maratha vs OBC | Reservation | Sakal News

Maratha vs OBC Reservation: बीडच्या गेवराई तालुक्यातील श्रृंगारवाडीत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचा उत्स्फूर्त स्वागत सोहळा; पारंपरिक दंड थोपटत ताकद दाखवली आणि आमदार विजयसिंह पंडितांना थेट चॅलेंज देत स्थानिक राजकारणात नवी खळबळ..

बीडच्या गेवराई तालुक्यातील श्रृंगारवाडी येथे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचा उत्स्फूर्त स्वागत सोहळा पार पडला. गावकऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. या कार्यक्रमात हाके यांनी पारंपरिक पद्धतीने दंड थोपटत आपली ताकद दाखवली. यावेळी त्यांनी आमदार विजयसिंह पंडित यांना थेट चॅलेंज दिलं. श्रृंगारवाडीत झालेल्या या कार्यक्रमामुळे स्थानिक राजकारणात नवीन चर्चेला सुरुवात झाली आहे. हाके यांच्या दंडथोपटीच्या पद्धतीने दिलेल्या या आव्हानामुळे परिसरातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे.

Beed
maharashtra
Sakal Newspaper
Maratha
OBC
Sakal Media Group

