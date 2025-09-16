व्हिडिओ | Videos

Laxman Hake यांचा मोठा 'यु टर्न' | Manoj Jarange | Chhagan Bhujbal | Maratha vs OBC | Sakal News

Laxman Hake On Manoj Jarange Patil: ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे मराठा समाज आक्रमक; जरांगे-हाके आरक्षण संघर्षानंतर सरकारच्या जीआरवरून ओबीसी नेत्यांत मतभेद उघड, मराठा समाज ठाम एकजुटीत..

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी भोगलवाडीनंतर श्रृंगारवाडीत हे वादग्रस्त वक्तव्य केलं अन् सबंध मराठा समाजाची टीकेची राळ स्वत:वर ओढून घेतली. लक्ष्मण हाके विरुद्ध मनोज जरांगे यांच्यातला आरक्षणाचा सामना संपूर्ण महाराष्ट्रानं पाहिलाय आणि जरांगेंच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर सरकारनं जीआर काढल्यानंतर आता हाकेंसह ओबीसी समाजातील नेते आक्रमक झालेत. तरी, जरांगेंच्या पाठीशी मराठा समाज जसा एकजुटीनं उभा आहे, तसा ओबीसी समाजातील नेत्यांची मात्र वेगवेगळ्या दिशेनं तोंडं पाहायला मिळताहेत.

