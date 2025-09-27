व्हिडिओ | Videos

Chhagan bhujbal यांनी डावललं, Laxman Hake OBC Andolan मधून माघार घेणार? | OBC Elgar Melava | Sakal News

Laxman Hake आंदोलनातून माघार घेणार? ओबीसींच्या लढ्यात एकटे पडल्यानं निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर फेसबुक पोस्ट करत व्यक्त केलं मनोगत, चर्चेला उधाण..

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळाल्यानंतर ओबीसी समाजाचं आरक्षण संपलं.. असं म्हणत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी वातावरण पेटवलं. त्यांनी ठिकठिकाणी मराठा आरक्षणाचा जीआर फाडण्याच आवाहन ओबीसी बाँधवांना केलं. या पार्श्वभुमीवर सभा घेतल्या आंदोलन केलं. मुंबईला जाण्याचा इशाराही दिला. मराठा आरक्षणाविरोधात मोठं ओबीसी आंदोलन उभं केलं. पण आंदोननाच्या या लढ्यात हाके एका बाजून पडल्याचं चित्र निर्माण झालंय.

