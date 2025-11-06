व्हिडिओ | Videos

Junner Leopard News: बिबट्यांच्या दहशतीखाली जगणाऱ्या गावाचा स्पेशल रिपोर्ट | Sakal News

Junner तालुक्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात २ लहान मुलांचा मृत्यू झाला. तरी, या बिबट्याच्या दहशतीखाली जगणाऱ्या गावात जाऊन केलेला ग्राऊंड रिपोर्ट पाहा..

जुन्नर तालुक्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात दोन निरागस मुलांचा मृत्यू झाला असून परिसरात भीतीचं सावट पसरलं आहे. गावकरी अक्षरशः बिबट्याच्या दहशतीखाली दिवस काढत आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि वनविभागाने घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीचा आढावा घेतला पाहिजे या आशेची गावकरी वाट बगत आहे. या भीषण घटनेचा ग्राऊंड रिपोर्ट पाहा..

