Sangali News: वय वर्ष ११, बिबट्याच्या जबड्यातून भावाने बहिणीला कसं वाचवलं? | Sakal News

सांगली जिल्ह्यातील उपवळे गावात बुधवारी रात्री मृत्यू आणि धाडसाचा थरार पाहायला मिळाला. घराबाहेर दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने 9 वर्षीय स्वरांजली पाटील हिच्यावर अचानक हल्ला चढवला. बिबट्याने स्वरांजलीच्या मानेवर झडप घालत तिला ओढण्याचा प्रयत्न केला. त्याच क्षणी तिचा 11 वर्षीय भाऊ शिवम पाटील पुढे सरसावत बहिणीचे पाय घट्ट पकडले आणि मोठ्याने आरडाओरड करू लागला. शिवमच्या या धाडसी प्रतिकारामुळे बिबट्याने स्वरांजलीवरील पकड सोडली आणि अंधारात पळ काढला. स्वरांजलीने स्वेटर आणि टोपी घातल्याने बिबट्याचे दात मानेत खोलवर न रुतता मोठा अनर्थ टळल्याचे सांगण्यात येत आहे. घटनेनंतर दोन्हा मुलांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यात बहिणीची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळाली आहे. या घटनेने उपवळे गावाला मोठा धक्का बसला असून संपूर्ण गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र शिवमने दाखवलेल्या धैर्यामुळे एक जीव वाचला असल्याचीच चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.