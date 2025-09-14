व्हिडिओ | Videos

Ahilyanagar Loni Police Station मध्ये दादागिरी, दुकानदाराला मारहाण, तक्राराला DYSP ची मारहाण | Sakal News

Ahilyanagar Loni पोलीस स्टेशनमध्ये कॉन्स्टेबल दिनेश चव्हाणवर गंभीर आरोप; केक शॉप मालक कैलास पिलगरवर अमानुष मारहाण आणि गल्ल्याची रक्कम लंपस, सीसीटीव्ही व्हायरल..

अहिल्यानगरच्या लोणी पोलीस स्टेशनमध्ये कॉन्स्टेबल दिनेश चव्हाणने कोल्हार गावातील केक शॉप मालक कैलास पिलगर यांच्यावर अमानुष मारहाण करून गल्ल्याची रक्कम लांबवल्याचा आरोप समोर आला. या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हायरल झाला. न्याय मिळवण्यासाठी पिलगर यांनी निर्भय महाराष्ट्र पार्टीच्या जिल्हाध्यक्षा शितल गोरे यांच्याकडे तक्रार केली. चौकशीसाठी शितलताई स्वतः कैलास पिलगर यांच्यासह लोणी पोलीस स्टेशनला गेल्या आणि तिथेच फेसबुक लाईव्ह केले.

