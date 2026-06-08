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LPG Gas Cylinder: सिलेंडर पुन्हा महागला! लाडक्या बहिणी सरकारच्या विरोधात कडाडल्या..

देशभरात घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात अचानक 29 रुपयांची वाढ झाल्याने त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य कुटुंबांवर, गृहिणींवर होताना दिसत आहे. आधीच पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू महागल्या असताना आता गॅस सिलेंडरच्या दरवाढीने घरगुती अर्थकारणाचे गणित आणखी बिघडले आहे.
सकाळ डिजिटल टीम

देशभरात घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात अचानक 29 रुपयांची वाढ झाल्याने त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य कुटुंबांवर, गृहिणींवर होताना दिसत आहे. आधीच पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू महागल्या असताना आता गॅस सिलेंडरच्या दरवाढीने घरगुती अर्थकारणाचे गणित आणखी बिघडले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात यापूर्वी 925.50 रुपयांना मिळणारा घरगुती गॅस सिलेंडर आता 954.50 रुपयांना मिळत असल्याने लाडक्या बहिणी चांगल्याच संतापल्या आहेत.

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