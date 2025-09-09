व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar: Anjana Krishna यांची बदली होऊ नये, म्हणून जनशक्ती पाठीमागे | NCP News | Sakal News

Ajit Pawar News: माढा तालुक्यातील कुर्डू गावातील अवैध मुरूम उपसा प्रकरणात चर्चेत आलेल्या आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांच्या समर्थनार्थ जनशक्ती शेतकरी संघटना उभी; अध्यक्ष अतुल खुपसे पाटील यांनी अंजली दमानिया यांची भेट घेऊन ठाम लढा उभारण्याचा निर्धार..

माढा तालुक्यातील कुर्डू गावातील अवैध मुरूम उपसाप्रकरणामुळे चर्चेत आलेल्या आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांच्या मागे आता जनशक्तीचा पाठिंबा मिळत आहे. त्यांच्या कारवाईचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर अनेक राजकीय आणि सामाजिक घडामोडी घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जनशक्ती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अतुल खुपसे पाटील यांनी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांची भेट घेतली असून, या प्रकरणात ठाम लढा उभारण्याची भूमिका घेतली आहे. नेमकं पुढे काय घडणार? पाहा व्हिडीओ…

