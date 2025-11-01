व्हिडिओ | Videos

नुसता राडा, गुन्हा दाखल होताच Rupali Patil पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचल्या | Pune News | Sakal News

Rupali Patil Pune News: माधवी खंडाळकर यांचा गंभीर आरोप, 'रुपाली पाटील यांनी गुंड पाठवून हल्ला केला'; NCPतून निलंबनाची मागणी, बहिणीसह चार जणांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर खडक पोलिस स्टेशनमध्ये पाटील आक्रमक, गोंधळ केल्याचा दावा..

फेसबुक लाईव्हमधून माधवी खंडाळकर यांनी रुपाली पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. खंडाळकर यांच्या म्हणण्यानुसार, रुपाली पाटील यांनी गुंडांना पाठवून त्यांच्यावर हल्ला केला. तसेच, त्यांनी रुपाली पाटील यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. रूपाली ठोंबरे पाटील यांच्या बहिणीसह चार जणांविरुद्ध खडक पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पाटील पोलिस स्टेशनमध्ये आक्रमक झाल्या आणि गोंधळ घातल्याचा दावा केला जात आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
rupali patil thombare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com