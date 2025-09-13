व्हिडिओ | Videos

Mumbai News: मंत्रिमंडळात गॅंगवार? Uday Samantनी सत्य परिस्थिती सांगितली | Sakal News

Uday Samant On MVA: महायुती सरकारवर महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून आलबेल असल्याची टीका; मंत्रिमंडळात गॅंगवाराच्या चर्चा सुरू असताना मंत्री उदय सामंत यांनी सत्य परिस्थिती उघडकीस आणली..

महाविकास आघाडी सरकारवर सातत्याने आलबेल असल्याचा आरोप होत असतानाच आता मंत्रिमंडळातील गॅंगवारच्या चर्चा जोर धरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी परिस्थिती स्पष्ट करत सत्य सांगितले. त्यांनी मंत्रिमंडळातील स्थिती आणि सरकारच्या कामकाजाबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यांच्या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. नेमकं काय म्हणाले ते पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
uday samant
Mumbai
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com