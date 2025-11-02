व्हिडिओ | Videos

Raigad News: Bharat Gogawale वर टिका, मनसेच्या पदाधिकाऱ्याला दिला चोप, काय घडलं? | Raj Thackeray | Sakal News

Raigad News: महाडमध्ये मनसे पधिकाऱ्याला मारहाण झाल्याची घटना समोर आली आहे. मनसेचे महाड शहर प्रमुख पंकज उमासरे याला मारहाण करण्यात आली आहे. नेमकं काय घडलं? बघा व्हिडीओ..

महाड शहरात मनसे पदाधिकाऱ्यावर झालेल्या हल्ल्याने खळबळ माजली आहे. मनसेचे महाड शहरप्रमुख पंकज उमासरे यांना अज्ञात व्यक्तींनी त्यांच्या चवदार तळे दुकानात घुसून बेदम मारहाण केली आहे. या घटनेमुळे शहरात तणाव निर्माण झाला आहे. पंकज उमासरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी मंत्री भरत गोगावले यांच्या विरोधात एका युट्युब चॅनलला मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीच्या रागातूनच ही मारहाण झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेले पंकज उमासरे यांच्यावर महाड ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनेनंतर मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट असून कडक कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Raj Thackeray
maharashtra
Sakal Newspaper
Raigad
Sakal Media Group
MNS Chief Raj Thackeray

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com