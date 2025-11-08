व्हिडिओ | Videos

Pune Land Scam: महार वतन जमिनीचा मुद्दा, सोप्या भाषेत समजून घ्या | Mahar Watan Land Explained | Sakal News

Mahar Watan Land Explained: महाराष्ट्रात पुन्हा ‘महार वतन’ जमीन वाद चर्चेत; ही जमीन नेमकी कोणाची, ती विकता कशी येते, सरकारचा हक्क किती आणि कायदा काय सांगतो..

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा ‘महार वतन’ जमिनीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. पण नेमकी ही जमीन कोणाची, ती विकता कशी येते, आणि सरकारचा त्यावर किती हक्क आहे. हा अनेकांचा प्रश्न आहे. या जमिनींचे भोगवटादार कोण आहेत, स्वातंत्र्यानंतर त्यांचा दर्जा कसा बदलला आणि सध्याचा कायदा काय सांगतो, हे सर्व मुद्दे सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत समजून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ पाहा..

