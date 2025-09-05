व्हिडिओ | Videos

Amravati Teosa Case: मुलासोबत आईला संपवल, १० वर्षाच्या मुलावरही वार, तिवसा हादरलं | Sakal News

Amravati Crime: अमरावतीतील तिवसा शहर हादरलं! बापाच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी मुलाने वर्षभर पेटलेली सुडभावना अखेर केली प्रत्यक्षात; आई आणि १० वर्षांच्या मुलासमोरच मारेकऱ्याची निर्घृण हत्या करून घडवला दुहेरी खूनाचा थरार..

अमरावती: खून का बदला खून! हे सिनेमात जरी पहायला मिळालं तरी अमरावतीच्या तिवसात याची पुनरावृत्ती पहायला मिळाली. अमरावतीच्या तिवसा शहर दुहेरी हत्याकांडानं चांगलंच हादरलं. बापाच्या हत्येचा बदला घ्यायचा या सुडभावनेनं वर्षभर पेटलेल्या मुलानं कशापद्धतीनं मारेकऱ्याला कशा पद्धतीनं त्याच्या आईसोबत आणि १० वर्षांच्या मुलासमोर संपवलं. संपूर्ण प्रकरण जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हिडिओ..

