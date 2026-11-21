महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा फटका आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही बसत आहे. पावसाने दडी मारल्याने शेतीतील पिकांची वाढ खुंटली असून अपेक्षित उत्पादन मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. पिकासाठी केलेला खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कांदा लागवड, बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरी यासाठी खर्च करूनही पावसाअभावी शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे कुटुंबाचा घरखर्च, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन गरजा कशा भागवायच्या, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. दुष्काळाचा परिणाम केवळ पिकांवर होत नसून ग्रामीण भागातील संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सकाळचे संपादक निलेश खरे यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या संवादातून शेतकऱ्यांची सध्याची परिस्थिती, त्यांच्या अडचणी आणि शेतीसमोर उभ्या राहिलेल्या संकटाचं वास्तव समोर येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.