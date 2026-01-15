Navi Mumbai Mahapalika Election: Ganesh Naik मतदार यादीत नाव नसल्यानं गोंधळ, कुटुंबासह फिरावं लागलं | Sakal News

महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान वनमंत्री गणेश नाईक यांना मतदानासाठी केंद्र शोधताना गोंधळाचा सामना करावा लागला. नेमके कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान करायचे याबाबतची स्पष्ट माहिती नसल्याने नाईक यांना आपल्या कुटुंबासह एकाहून अधिक ठिकाणी फेरफटका मारावा लागला. या गोंधळामुळे काही काळ मतदान प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला. "मी आमदार आणि मंत्री असूनही मला मतदानासाठी कुठे जायचे हेच समजत नसल्यास साध्या नागरिकांची काय अवस्था होत असेल?" असा संतापही नाईक यांनी व्यक्त केला. शेवटी दुसऱ्या ठिकाणी मतदान असल्याचे लक्षात आल्यानंतर ते त्या ठिकाणी दाखल झाले आणि मतदानाचा हक्क बजावला. निवडणूक विभागाकडून मतदार केंद्रांची पुरेशी व स्पष्ट माहिती न मिळाल्याचा हा परिणाम असल्याचे स्थानिक नागरिकांकडून म्हणणे येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.