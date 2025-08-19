व्हिडिओ | Videos

Devendra Fadnavis सरकारला Sharad Pawar च्या प्रदेशाध्यक्षाचं आव्हान.. | Shashikant Shinde | Ajit Pawar

Maharashtra Rain News: महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा कहर; अतिवृष्टीसदृश्य पावसामुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची आणि दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी, नुकसानग्रस्त बळीराजाला तात्काळ मदतीचं सरकारला आवाहन..

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पावसाचा तडाखा बसत असून अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून बळीराजा हतबल झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडे तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या गंभीर परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

