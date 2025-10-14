व्हिडिओ | Videos

Ladki Bahin Yojna E-KYC साठी मोठी अपडेट, Aditi Tatkare यांची मोठी घोषणा | Sakal News

Ladki Bahin Yojna Updates: महाराष्ट्रातील लाडकी बहिण योजनेत मोठा बदल: बोगस नोंदी वगळल्या, लाडक्या बहिणींना E-KYC बंधनकारक; महिला व बाल विकासमंत्री अदिती तटकरे यांचे महत्त्वाचे अपडेट व्हिडिओद्वारे जाणून घ्या..

राज्यातील लाडकी बहिण योजना सध्या चर्चेत आहे. राज्यसरकारने चुकीच्या माहितीवर नोंदणीकृत बोगस लाडक्या बहिणींना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच, सरकारने लाडक्या बहिणींसाठी E-KYC बंधनकारक करण्याचा नविन नियम जाहीर केला आहे. या प्रकरणावर महिला व बाल विकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी महत्त्वाची अपडेट दिली आहे. काय आहे हि अपडेट जाणून घ्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

