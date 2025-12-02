Maharashtra Municipal Council Election LIVE Update: 'स्थानिक'चा निकाल का लांबला? | Devendra Fadnavis | Sakal News

Maharashtra Municipal Council: राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांबाबत महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर करण्याचे आदेश दिले असून, आता 21 डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींचे निकाल घोषित केले जाणार आहेत. काही नगरपरिषदांच्या निवडणुका न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या, त्यामुळे एकत्रित निकाल जाहीर करण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या आदेशानंतर निवडणूक प्रक्रियेला मोठा वळण मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.