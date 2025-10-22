व्हिडिओ | Videos

Murlidhar Mohol NCP Offer: Sunil Shelke यांनी मुरलीअण्णांना राष्ट्रवादीची ऑफर, भन्नाट किस्सा | Sakal News

Murlidhar Mohol NCP Offer: महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेच्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ आमनेसामने, मोहोळांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पक्षप्रवेशाची ऑफर मिळाल्याचा खुलासा करून निवडणुकीवर राज्यभर चर्चा पेटवली..

राज्यामध्ये महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेच्या निवडणुकीची चर्चा आहे. कारण या निवडणुकीमध्ये एकीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे निवडणुकीत उतरले आहेत, तर दुसरीकडे भाजपच्या केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ रिंगणात आहेत. या निवडणुकीची राज्यभर चर्चा सुरू असतानाच केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आपल्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून पक्षप्रवेशाची ऑफर आली होती असे सांगितले आहे.

