'विमानात काही तरी गडबड होती नाही तर माझी मुलगी..' | Pinky Mali | Shivkumar Mali | Ajit Pawar Plane | Sakal News

Ajit Pawar Plane Crash: विमान अपघात प्रकरणाला नवं वळण! दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्र्यांसह पिंकी माळीच्या मृत्यूवर घातपाताचा संशय; रोहित पवारांनंतर पिंकीच्या वडिलांचाही गंभीर आरोप..

Pinky Mali: राज्याचे दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातात पिंकी माळी यांचाचाही मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेबाबत आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत घातपाताचा संशय व्यक्त केला होता. आता या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, पिंकी माळीच्या वडिलांनीही या अपघातामागे घातपाताची शक्यता असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. काय म्हणाले पिंकीचे वडिल बघा..

