Angar Nagar Panchayat: Rajan Patil यांच्या लेकाच्या डोक्यात सत्तेची हवा? Pawar यांचा उमेदवार बाद | Sakal News

सोलापूर जिल्ह्यातील अनगर नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत राजकीय तापमान चांगलंच वाढलं आहे. माजी आमदार राजन पाटील यांचे पुत्र बाळराजे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना खुलं आव्हान दिल्यानंतर त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. “अजित दादा सगळ्यांचा नाद करायचा, पण अनगरकरांचा नाद करू नये,” असे वक्तव्य करत त्यांनी सरळ पवारांना लक्ष्य केले. या व्हिडीओच्या चर्चेला दोन मुख्य कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे अजित पवारांनीच कधीकाळी राजन पाटलांना राजकारणात संधी दिली होती आणि आता त्यांच्याच विरोधात हे आव्हान उभं ठाकलं आहे. दुसरं म्हणजे अनगर नगरपंचायतीत गेली कित्येक वर्षे चालत आलेली ‘बिनविरोध निवडणुकीची’ परंपरा मोडीत निघाल्याचं चित्र. अजित पवारांनी या वेळी उमेदवार उभा करून हा ‘बिनविरोध फॉर्म्युला’ मोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर राजन पाटील गटाने याला मोठा राजकीय विजय मानत जल्लोष केला. या साऱ्या घडामोडींमुळे अनगरमधील निवडणूक आणि स्थानिक राजकारण राज्याच्या चर्चेत आलं आहे. एकंदरीत, अनगर पंचायत निवडणुकीत सत्तेच्या खेळी, आव्हानं आणि राजकीय रणनीतीमुळे वातावरण तापलं असून पुढे काय घडतं याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.