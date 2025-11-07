व्हिडिओ | Videos

Eknath Shinde Vs BJP: Thane बालेकिल्ल्यातून सुरु झाला संघर्ष! भाजपची गुप्त रणनीती उघड! | Sakal News

Maharashtra Politics: भाजपची ठाण्यात मोठी चाल! मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यातच गणेश नाईकांची नियुक्ती करून भाजपने उडवला राजकीय खळबळ, महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू ‘घरातल्या खेळा’ची नवी पर्वा, कोण उभं राहणार आणि कोण कोलमडणार?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या खरी रणधुमाळी सुरू झाली आहे. आता ‘घरातला खेळ’ रंगात आलाय! भाजपने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या ठाणे बालेकिल्ल्यात मोठी चाल खेळत अनुभवी नेते गणेश नाईक यांची नियुक्ती केली आहे. या निर्णयामुळे ठाण्यातील सत्तासंतुलन ढवळून निघण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, शिंदे गटासाठी ही मोठी राजकीय डोकेदुखी ठरू शकते. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या या डावातून कोण उभं राहणार आणि कोण कोलमडणार, हे पाहणं आता सगळ्यांच्या उत्सुकतेचा विषय ठरणार आहे.

