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Maharashtra Rain: राज्यात मुसळधार पाऊस? कृषीमंत्र्यांचं शेतकऱ्यांना काय आवाहन?

राज्यात अद्याप सर्वदूर समाधानकारक पाऊस झालेला नसला तरी पुढील चार ते पाच दिवसांत बहुतांश भागात चांगल्या पावसाची शक्यता असल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तादय भरणे यांनी दिली आहे.

राज्यात अद्याप सर्वदूर समाधानकारक पाऊस झालेला नसला तरी पुढील चार ते पाच दिवसांत बहुतांश भागात चांगल्या पावसाची शक्यता असल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तादय भरणे यांनी दिली आहे. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना घाईघाईने पेरणी न करण्याचे आवाहन केले. जमिनीत पुरेसा ओलावा झाल्यानंतर आणि हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊनच पेरणी करावी, असा महत्त्वाचा सल्लाही त्यांनी दिला. तसेच पीकविमा संदर्भात सरकार शेतकरी हिताचा निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

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