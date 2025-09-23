व्हिडिओ | Videos

Sanjay Gaikwad यांच्या नव्या विधानानं राजकीय खळबळ, निवडणुकीच्या 'या' पॅटर्ननं इच्छुकांना भरली धडकी? | Sakal News

महायुतीत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड पुन्हा वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत, कँटिन मारहाण प्रकरणानंतरही अडचणीचा सुकळकाष्ट संपत नाही, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तंबी दिल्यानंतरही गायकवाडने उधळला नवीन वाद..

एकनाथ शिंदे गटातील शिवसेना आमदार संजय गायकवाड सातत्याने वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत राहतात. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वीच विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनावेळी कँटिनमधील कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्यामुळे गायकवाडचे नाव जोरात चर्चेत आले होते. या घटनेनंतरही गायकवाड यांच्यावर येणाऱ्या अडचणी कमी झाल्याचे दिसत नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना तंबी दिल्यानंतरही गायकवाड यांनी पुन्हा एकदा नवीन वाद उधळला आहे. या वादामुळे महायुतीतून त्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

