Satara Rain News: Maan Khatavमध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान, Jaykumar Gore यांच्याकडून रात्री उशिरा पाहणी | Sakal Nrews

Satara News: साताऱ्यातील दुष्काळी भाग समजल्या जाणाऱ्या माण खटाव तालुक्यावर मुसळधार पावसाचा मोठा फटका; आमदार आणि राज्याचे ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी रात्री उशिरा म्हसवड शहरातील नुकसानग्रस्त ठिकाणांची पाहणी केली..

साताऱ्यातील दुष्काळी भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माण खटाव तालुक्यालाही मुसळधार पावसामुळे मोठा फटका बसला आहे. यामुळे म्यासवड शहरातील अनेक ठिकाणांचे नुकसान झाले आहे. माण खटावचे आमदार आणि राज्याचे ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी रात्री उशिरा या प्रभावित भागांची पाहणी केली. त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ पंचनामे करण्यास सूचना दिल्या आहेत, जेणेकरून नुकसानाचे मूल्यांकन करून त्वरित मदत कार्य सुरु करता येईल.

