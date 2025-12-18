व्हिडिओ | Videos

Dhananjay Mundeचं कमबॅक कठीण, पाच कारणं | Manikrao Kokate | Sakal News

Manikrao Kokate Resignation News: नाशिक जिल्हा न्यायालयाकडून क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट जारी; कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता, तर दिल्लीत धनंजय मुंडेंची अमित शहांसोबत भेट, हे सगळे धागेदोरे जोडले तर मंत्रिपदासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू असल्याची राजकीय चर्चा..

क्रीडामंत्री Manikrao Kokate यांच्याविरोधात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या आदेशानंतर कोकाटे यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता असून, त्यांच्या मंत्रिपदावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आमदार Dhananjay Munde यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांची भेट घेतल्याने चर्चांना आणखी उधाण आले आहे. या दोन्ही घडामोडी एकत्र पाहता, मंत्रिपदासाठी जोरदार हीलॉबिंग सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

Dhananjay Munde
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Manikrao Kokate
Amit Shah

