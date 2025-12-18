व्हिडिओ | Videos

Devendra Fadnavis बंगल्यावर बोलावलं, Ajit Pawar मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत | Sakal News

Manikrao Kokate Resignation News: अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार माणिकराव कोकाटे अडचणीत आले आहेत. त्यांच्या जागी आता कोणाला संधी मिळेल हेच बघणं महत्वाचं असणार आहे..

राज्याचे क्रिडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची राज्यभर चर्चा सुरु आहे. त्यांच्याविरुद्द अटक वाॅरंट सुद्धा निघालं आहे. यातच सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया म्हणाल्या की कोकाटेंना दोन वर्षाची शिक्षा झाली असल्यानं त्यांच मंत्रीपदच काय पण आमदारकी रद्द होईल यासाठी त्यांनी कोर्टाचा नियम देखील दाखवला आहे. SEC 84 हा कायदा ज्यामुळे अपीलमध्ये गेल्यावर दिलासा मिळायचा हा कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द घोषित केलाय. त्यामुळे अपील जरूर करु शकतात पण त्यांच मंत्रिपद आणि आमदारकी ही संपली आहे. दरम्यान मुंबईत काय काय घडलं पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Ajit Pawar
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal
Sakal Media Group
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com