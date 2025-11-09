व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarangeच्या हत्येचा कट कचण्यात आला, Maratha कार्यकर्ते आक्रमक | Maratha Vs Obc | Beed News | Sakal News

Manoj Jarange Patil यांच्या आरोपांनंतर मराठा क्रांती मोर्चाचा धनंजय मुंडे यांच्यावर हल्लाबोल; महेश डोंगरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मुंडे यांच्या नार्को टेस्टची मागणी केली...

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोपांनंतर आता मराठा क्रांती मोर्चा धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात आक्रमक झाला आहे. मोर्चाचे नेते महेश डोंगरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देत मुंडे यांची नार्को टेस्ट करण्याची मागणी केली आहे. डोंगरे यांनी मुंडे यांच्यावर हत्या, भ्रष्टाचार आणि ब्लॅकमेलिंगचे गंभीर आरोप करत म्हटले की, जर नार्को टेस्ट झाली तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप होईल.

