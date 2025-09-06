व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange ना Eknath Shinde चा पुळका, Devendra Fadnavis वर राग का? | Marathi News | Sakal News

मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पुन्हा चर्चेत; आझाद मैदानातील आंदोलन मागे घेतल्यानंतरही वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर रोष तर एकनाथ शिंदेंविषयी पुळका दाखवल्याने राजकीय वर्तुळात नवे प्रश्न निर्माण..

मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानातील आंदोलन मागे घेतलं असलं तरी त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे ते सतत चर्चेत असतात. विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवरील त्यांचा रोष आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंविषयीचं कौतुक यामुळे राजकीय वर्तुळात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जरांगे यांचा हा द्वंद्वात्मक दृष्टिकोन मराठा आंदोलनाच्या पुढील रणनीतीवर किती परिणाम करेल याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

