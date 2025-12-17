व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil नी PM Modi, Amit Shah ना दिलं, Shaurya Patil प्रकरण काय आहे? | Sakal News

Manoj Jarange Patil Challanges To Modi, Amit Shah: जरांगेंचं थेट नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना ओपन चॅलेंज; महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ, पण अचानक हे आव्हान का? आणि सतत उल्लेखात असलेलं शौर्य पाटील मृत्यू प्रकरण नेमकं काय आहे?

मनोज जरांगेंनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना खुले आव्हान दिल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा खळबळ माजली आहे. हे आव्हान नेमकं का दिलं गेलं, यामागची पार्श्वभूमी काय आहे आणि सतत चर्चेत असलेलं शौर्य पाटील प्रकरण नेमकं काय आहे, याचा सविस्तर आढावा घेऊया..

